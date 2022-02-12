Одну из самых высоких зарплат для пенсионеров в России предлагают дизайнерам мебели

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Одну из самых высоких заплат для людей пенсионного и предпенсионного возраста - до 200 тыс. рублей в месяц - российские работодатели предлагают дизайнерам мебели. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис изучил базу вакансий, на которые работодатели готовы принять пенсионеров и предпенсионеров, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений февраля.

"Одну из самых высоких заработных плат обещают платить дизайнеру мебели во Владивостоке - до 200 тыс. рублей. В обязанности сотрудника будет входить консультирование клиентов по продукту, работа в CRM-системе, а также создание дизайн-проектов. Соискатель должен иметь опыт в продажах от 1 года. Образование в сфере архитектуры и дизайна будет преимуществом", - говорится в результатах исследования.

Высокий доход для возрастных соискателей, по данным сервиса, также доступен в сфере медицины. До 150 тыс. рублей предлагают стоматологу-терапевту в Тюмени. Столько же может зарабатывать врач-офтальмолог в Красноярске.

Доход до 130 тыс. рублей также доступен токарю карусельщику ЧПУ в Екатеринбурге. Сотрудник будет заниматься обработкой деталей, читать чертежи и технические карты. В Реутове ищут электромонтажника, которому готовы платить до 120 тыс. рублей. Заработную плату до 100 тыс. рублей предлагают водителю-оператору автобетононасоса в Новосибирске. Соискатель должен иметь водительское удостоверение категории С, работодатель готов рассмотреть кандидата без опыта. Столько же будут платить главному бухгалтеру в Воронеже.