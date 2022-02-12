Казахстан и РФ согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации от COVID-19

НУР-СУЛТАН, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана и России прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса, в настоящее время согласован соответствующий алгоритм. Об этом сообщила в субботу казахстанская межведомственная комиссия по борьбе с распространением инфекции.

"Министерства здравоохранения Казахстана и Российской Федерации согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации", - говорится в сообщении.

Ранее представители ведомств двух стран рассмотрели условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работу информационных систем. "В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19. Принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется", - отметили в комиссии.