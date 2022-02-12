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Пандемия COVID-19
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Кабмин выделил более 400 млн рублей на изучение генома штамма "омикрон"

Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек РНК
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил сумму в размере более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма "омикрон". Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

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Как сообщает пресс-служба, деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора.

Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта "омикрон". Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб, отмечается в сообщении.

О выделении средств Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля, добавляет кабмин.

"Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации", - отметил председатель правительства.

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