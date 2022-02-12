Чернышенко не исключил появления нового нацпроекта в области радиоэлектроники

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко не исключил появление нового национального проекта в области радиоэлектроники. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России.

Вице-премьеры РФ Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов в режиме видео-конференц-связи провели стратегическую конференцию с представителями отрасли по развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Мероприятие организовано в Координационном центре правительства России. Основная тема - развитие спроса на российскую электронику и выработка новых мер поддержки отрасли.

"Совет в прошлом году рассмотрел 19 проектов, 8 из них на общую сумму 147 млрд рублей уже одобрены. Еще 51 проект на сумму более 360 млрд находится сейчас в работе. Реализация "сквозных проектов" - это одна из эффективных мер государственной поддержки. Но нам необходимо комплексно решать задачу. В рамках серии стратсессий рабочие группы должны сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы не исключаем, что у нас будет новый национальный проект в сфере радиоэлектроники", - подчеркнул Чернышенко, уточнив, что в прошлом году стартовала реализация "сквозных проектов" с субсидированием до 4 млрд рублей в год для компенсации затрат на закупку и внедрение российской радиоэлектронной продукции, что позволяет запустить производство новых конкурентных изделий.

В аппарате Чернышенко добавили, что участники, разделенные на 19 тематических групп (навигационные приборы, медицинская электроника, интеллектуальные транспортные системы, программно-аппаратные комплексы в сфере искусственного интеллекта и больших данных и т.д.), на протяжении шести недель будут формировать свои конкретные предложения по дальнейшему развитию отечественной электронной промышленности. Они будут озвучены на четырех стратегических сессиях.

Борисов в свою очередь упомянул реализуемый в настоящее время план закупок российской гражданской микроэлектронной продукции до 2024 года, стимулирующий внутренний спрос на микроэлектронику. Наиболее значимой мерой Юрий Борисов считает введение с 2021 года механизма квотирования (минимальной обязательной доли) закупок российской электронной продукции при обеспечении государственных и муниципальных нужд и закупках государственными компаниями. По основной номенклатуре электронной продукции минимальная обязательная доля закупок российской продукции составит к 2023 году от 50% до 90%, уточнили в аппарате Чернышенко.

Новый пакет мер

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также обратил внимание на то, что необходимо разработать новый пакет мер поддержки российской радиоэлектроники.

"Два года назад утверждена Стратегия развития электронной промышленности РФ до 2030 года. За этот период возросли требования к оптимизации и техническому перевооружению производственных мощностей. В рамках серии стратсессий с представителями отрасли важно выйти на конкретный пакет предложений, актуальный с точки зрения текущей ситуации в сфере импортозамещения и стоящих перед страной новых экономических задач. Особое внимание необходимо уделить ключевым векторам формирования спроса на внутреннем и внешнем рынках. После рассмотрения итоговый документ будет представлен председателю правительства", - отметил Чернышенко.

По мнению Юрия Борисова, отдельным приоритетным направлением в развитии микроэлектроники является переход объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на импортонезависимые отечественные программно-аппаратные решения. Он также отметил, что за последние два года в отрасли микроэлектроники сделано больше, чем за последние 25 лет.

"Но в условиях цифровой трансформации задержка с принятием дальнейших мер по обеспечению развития микроэлектроники приведет к деградации отрасли, вынужденным закупкам в рамках национальных проектов импортных цифровых платформ и оборудования и, как следствие, утрате технологического суверенитета страны. А цифровая трансформация КИИ на импортной элементной базе вообще угрожает национальной безопасности. И наша задача - этого не допустить", - считает Борисов.