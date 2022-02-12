Кабмин одобрил выделение более 76,5 млрд рублей дополнительно на выплаты по больничным

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение дополнительно более 76,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Как сообщается в субботу на сайте кабмина, такое решение принято по итогам состоявшегося в четверг заседания правительства.

"Принятие проекта распоряжения правительства позволит обеспечить своевременную выплату Фондом социального страхования пособий по временной нетрудоспособности, рост расходов на которые обусловлен распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в материалах кабмина.

Как сообщал на заседании в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин, речь идет о выделении свыше 76,5 млрд рублей на выплату пособий по листкам нетрудоспособности в феврале и первой половине марта. По словам главы кабмина, это позволит поддержать сбалансированность бюджета ФСС, чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме.