Россия увеличит число авиарейсов в Венгрию, Германию, Грецию, на Кипр и Шри-Ланку

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия с 21 февраля увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку, а с 1 марта - в Грецию и на Кипр. Об этом в субботу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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В частности, число рейсов из Москвы в Будапешт увеличится с семи до 14, а из Петербурга - с четырех до семи. На Шри-Ланку из Москвы можно будет улететь четыре раза в неделю. Из Калининграда в Берлин рейсы будут летать шесть раз в неделю, в Дюссельдорф - пять.

Международное сообщение по открытым направлениям возобновится из Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана, сообщили в оперативном штабе.

"Принято решение о возобновлении с 21 февраля полетов из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.