Строительство элеваторного комплекса в Татарстане начнется в 2022 году

КАЗАНЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Строительство элеваторного комплекса компании "Август" на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Татарстане начнется в 2022 году. Сроки перенесли в том числе из-за изменений цен на стройматериалы, сообщил ТАСС в субботу глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев.

"Сейчас ведут проектирование элеватора. Это сложный объект, поэтому проектирование тоже требует времени. И вы знаете, что очень серьезно изменились цены на стройматериалы, сильно подорожал, в частности, металл. Поэтому планы там чуть сместились вправо", - сказал Афанасьев.

Он подчеркнул, что компания "Август" - серьезный игрок на российском рынке. "Поэтому то, что они заявили, они делают. Сейчас идут проектные работы, точнее, даже они уже завершаются. Мы надеемся, что в этом году начнется строительство", - сказал глава района.

В декабре 2020 года пресс-служба компании "Август", которая является одной из крупнейших российских компаний по разработке, производству и информационно-технологическому сопровождению применения химических средств защиты растений, сообщала, что строительство начнется в 2021 году, стоимость проекта на тот момент оценивалась в 1,7 млрд рублей. Проектная мощность элеватора - 140 тыс. тонн единовременного хранения зерна. После выхода элеваторного комплекса на полную мощность доля в общем объеме инфраструктуры хранения зерна на территории Татарстана составит 6,1%.

Афанасьев также отметил, что на территории центра уже построили завод компании "Выбор-Поволжье". "Получился очень серьезный объект. <…> Это будет самый современный завод по производству тротуарной плитки премиум-класса, брусчатки и других изделий для строительной отрасли", - сказал Афанасьев. Основным работодателем на территории, по его словам, станет фулфилмент-центр KazanExpress.

Глава района рассказал, что в соседних населенных пунктах предполагается строительство жилья для сотрудников мультимодального логоцентра. "Мы сейчас проводим работу, делаем проект планировки. Для того, чтобы там можно было строить жилье для работников логистического центра, создать необходимую социальную инфраструктуру. Это будет очень востребовано. В том числе строительство жилья будет вестись по легковозводимым технологиям", - сказал Афанасьев.