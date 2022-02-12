Украина с начала февраля нарастила импорт газа до 14 млн куб. м в сутки

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Украина с начала февраля увеличила импорт газа до 13,5-14 млн куб. м в сутки, сообщил в субботу генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"С начала февраля значительно увеличился импорт газа на Украину. Ежедневный объем импорта составляет 13,5-14 млн куб. м в сутки. Большая часть импорта поступает из Венгрии - в среднем 5,5 млн куб. м в сутки", - написал он в Facebook.

По его словам, еще около 5 млн куб. м поступает из Словакии, остальные - "в основном виртуальным реверсом из Польши". "Всего с начала февраля было импортировано 162 млн куб. м, с начала года - 218 млн куб. м. Экспорт/реэкспорт газа составляет 2-2,5 млн куб. м в сутки", - отметил Макогон.

Он так же отметил, что в связи с необычно теплой погодой и "высокой стоимостью газа значительно сократилось его потребление". "В прошлом году 11 февраля ежесуточное потребление составляло почти 152 млн куб. м, в этом году - 106 млн куб. м", - уточнил Макогон.

Виртуальный реверс

С ноября 2015 года Украина перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Киев формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что страна не планирует вести прямые переговоры с РФ о поставках российского газа.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 годы. с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.