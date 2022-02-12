Собственник дагестанского предприятия инвестирует 2 млрд рублей в расширение производства

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Новый собственник "Каспийского завода листового стекла" в Дагестане - "Салаватстекло" в 2022 году инвестирует порядка 2 млрд рублей в расширение производства и выпуск новой продукции, сообщил в субботу во время прямого эфира в Instagram врио первого заместителя председателя правительства Дагестана Батыр Эмеев.

"Мы вывели предприятие "Каспийский завод листового стекла" из банкротного состояния, у нас появился собственник - "Салаватстекло". В этом году предприятие планирует выпуск новой продукции - порядка 2 млрд рублей инвестировать в завод, производить затемненное стекло, стекло с твердым покрытием. Производство новой продукции дополнительно даст рабочие места", - сказал Эмеев.

По его словам, в настоящее время предприятие наращивает оборот производства. "Если в среднем оборот предприятия не доходил до 3 млрд рублей, то за 9 месяцев владения новым собственником оборот составил уже 4 млрд рублей. На предприятии работают более 400 человек, нам было важно в первую очередь сохранить эти рабочие места", - пояснил врио первого вице-премьера.

Также, по его словам, в 2022 году планируется расширение производства на предприятии "Керамогранит Дагестан" - при запуске новой производственной линии предполагается создать 100 рабочих мест.

По итогам 2021 года, по данным Эмеева, индекс промышленного производства в Дагестане составил 109%. В республике открыли три новых предприятия с общим объемом инвестиций 600 млн рублей, на них создали более 200 рабочих мест. Производство продукции оборонно-промышленного комплекса в республике в 2021 году выросло на 40% и достигло более 7 млрд рублей.

В апреле 2021 года АО "Салаватстекло" приобрело имущество банкротного "Каспийского завода листового стекла", по данным, опубликованным на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве, сумма сделки составила 3,16 млрд рублей. В 2020 году Каспийский завод листового стекла стал победителем премии "Экспортер года" в Северо-Кавказском федеральном округе в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес". Как сообщалось, ежесуточная мощность предприятия - порядка 600 тонн высокомарочного листового полированного стекла. В августе 2015 года ОАО "Каспийский завод листового стекла" обратилось в Арбитражный суд Дагестана с заявлением о признании предприятия банкротом. Суд признал требования обоснованными и ввел в отношении предприятия процедуру банкротства - наблюдение.