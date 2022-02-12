Власти Турции снижают НДС на основные продукты питания в рамках борьбы с инфляцией

АНКАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Турции в субботу приняли решение снизить НДС на основные продукты питания с 8% до 1% в рамках рамках борьбы с инфляцией и поддержки населения республики. Об этом объявил в субботу в эфире телеканала TRT президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Все согласятся, что вызванная колебаниями обменного курса в последние месяцы прошлого года паника не имеет ничего общего с реалиями экономики нашей страны. Сегодня мы собрались, чтобы поделиться с нашей нацией хорошей новостью. Мы снижаем НДС на основные продукты питания с 8% до 1%. Мы делаем скидку 7% от имени государства, она начнет действовать в понедельник (14 февраля - прим. ТАСС). Это снижение налогов является очень важной победой в борьбе с инфляцией", - сказал глава государства.