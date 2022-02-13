Исследование показало, что россияне стали чаще брать займы до зарплаты

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россияне стали чаще отдавать предпочтение в пользу займов до зарплаты и целевых кредитов на товары и услуги (POS), в 2021 году доля таких займов выросла на 0,5 п.п. и 3,3 п.п., продолжив расти в начале 2022 года. Такие выводы приводятся в совестном исследовании группы IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что в 2021 году относительно 2020 года зафиксировано повышение спроса на микрозаймы сегмента PDL (Pay Day Loans, займы до зарплаты сроком до 30 дней), рост составил 0,5 п.п., и POS-микрозаймы (кредиты в торговых точках), которые выросли на 3 п.п.. Доли заявок на микрозаймы указанных типов составили 17,4% и 12,1% в общем объеме заявок соответственно.

"Одновременно в 2021 году на 3,3 п.п. снизилась доля IL-займов (среднесрочные займы на срок от 30 дней) на сумму до 30 тыс. рублей - с 63% до 59,7%. Доля IL-займов на сумму свыше 30 тыс. рублей осталась практически неизменной и составила 2% (+0,1 п.п.). Доля прочих микрозаймов снизилась на 0,4 п.п. до 8,8%", - указано в исследовании, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Согласно исследованию, в январе 2022 года доля PDL-займов составила 19,7%, POS-займов - 13,3%, IL-займов на сумму до 30 тыс. рублей - 58,4%, IL-займов на сумму свыше 30 тыс. рублей - 1,7%, прочих займов - 6,9%.

"Можно предположить, что переток спроса в сегмент PDL-займов говорит о постепенном сокращении горизонта планирования граждан - заемщики фокусируются на жизни "здесь и сейчас", нежели на долгосрочных планах", - указывают эксперты НБКИ и IDF Eurasia. По их мнению, переток спроса в сегмент POS-займов (целевых микрокредитов на приобретение товаров или услуг) обусловлен общим возросшим спросом на устройства для работы и учебы в дистанционном режиме (ноутбуки, планшеты, наушники и пр.)., а также различные услуги, например, образовательного характера (онлайн-курсы, тренинги и т.д.).