В Австрии заявили, что не будут отказываться от "Севпотока - 2" по желанию других стран

ВЕНА, 13 февраля. /ТАСС/. Отдельные страны хотят, чтобы Вена отказалась от участия в "Северном потоке - 2", но она не последует чужому желанию, газопровод надо запустить в эксплуатацию, если вторжения России на Украину не последует. Об этом заявила в воскресенье министр цифровизации и экономики Австрии, являющейся вторым после Германии основным инвестором этот проект, Маргарете Шрамбёк.

"Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от "Северного потока - 2". Этого не будет с моей стороны и со стороны министра иностранных дел, потому что мы как государство очень много инвестировали [в газопровод] через [австрийскую нефтегазовую компанию] OMV", - сказала министр на телепередаче канала ORF2.

По словам Шрамбек, иностранным государствам необходимо соблюдать международное верховенство закона и "нужна безопасность инвестиций OMV". "Поэтому если не будет вторжения, тогда, по нашему мнению, "Северный поток - 2" должен, естественно, быть принят в эксплуатацию", - заявила министр.

Возможные санкции Европейского союза против России из-за предполагаемой эскалации ситуации вокруг Украины болезненно скажутся на Австрии, отметила Шрамбёк. "Да, абсолютно. У нас хорошие экономические связи как с Украиной, так и с Россией", - сказала министр в ответ на вопрос, будут ли для Австрии болезненными возможные санкции ЕС.