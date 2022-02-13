Госавиаслужба Украины заявила, что авиапространство над страной открыто

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Украинское воздушное пространство остается открытым, в случае изменения ситуации Киев официально уведомит международное сообщество. Об этом заявил глава Госавиаслужбы страны Александр Бильчук в воскресенье.

"На сегодняшний день никаких изменений не произошло, авиационное пространство над Украиной остается открытым, мы постоянно анализируем ситуацию и принимаем при необходимости все необходимые меры, чтобы небо оставалось безопасным", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".