{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госавиаслужба Украины заявила, что авиапространство над страной открыто

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Украинское воздушное пространство остается открытым, в случае изменения ситуации Киев официально уведомит международное сообщество. Об этом заявил глава Госавиаслужбы страны Александр Бильчук в воскресенье.

"На сегодняшний день никаких изменений не произошло, авиационное пространство над Украиной остается открытым, мы постоянно анализируем ситуацию и принимаем при необходимости все необходимые меры, чтобы небо оставалось безопасным", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

Кризис на Украине
Lufthansa пока не решила, прекращать ли авиасообщение с Украиной
В компании отмечают, что "пристально следят за ситуацией вокруг Украины"
Читать полностью