Лизингодатели требуют от украинских авиаперевозчиков возвращения самолетов в ЕС

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Лизингодатели потребовали от украинских авиаперевозчиков скорейшего возвращения самолетов на территорию Евросоюза. Об этом в воскресенье сообщила компания SkyUp.

"12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно владельцы воздушных судов - лизингодатели - требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС", - говорится в сообщении компании.