Lufthansa пока не решила, прекращать ли авиасообщение с Украиной

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa следит за ситуацией вокруг Украины, но пока не приняла решение относительно приостановки полетов на Украину. Об этом пресс-служба компании сообщила в воскресенье в ответ на запрос ТАСС.

"Lufthansa пристально следит за ситуацией вокруг Украины. Прекращение авиасообщения проверяется, но решения пока нет", - говорится в сообщении.

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что, скорее всего, с понедельника авиасообщение над Украиной будет приостановлено. Он добавил, что собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. При этом Министерство инфраструктуры Украины заявило, что воздушное пространство страны остается открытым, но признало, что некоторые авиакомпании испытывают трудности, связанные с колебаниями на страховых рынках.

В воскресенье украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что ее самолет был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, заявила о запрете на вхождение в воздушное пространство Украины. Кроме того, голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты в воздушном пространстве Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.