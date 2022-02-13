Школьница в Индии разработала приложение против буллинга и получила более $66 тыс.

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 февраля. /ТАСС/. Индийская 13-летняя школьница Анушка Джолли разработала цифровую платформу и мобильное приложение для борьбы с буллингом в школах и привлекла финансирование в размере 5 млн рупий (около $66,4 тыс.). Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство Press Trust of India.

Как рассказала Джолли журналистам, ей было всего 9 лет, когда ее одноклассники стали задирать и оскорблять девочку из младшего класса. "Скоро я поняла, насколько это распространенная проблема, я видела многих детей моего возраста, которые страдали от запугивания и потери уверенности в себе", - объяснила девушка.

В итоге три года назад она решила создать платформу для школьников и родителей, чтобы сообщать анонимно о таких случаях, получившую название Anti Bullying Squad (ABS) ("Отряд по борьбе с издевательствами"). А теперь Анушка создала и мобильное приложение "Кавач" (можно перевести как "броня", "доспехи") для анонимного сообщения о таких инцидентах.

Джолли стала самой молодой участницей телевизионного шоу Shark Tank India (это индийская франшиза американского шоу Shark Tank), на котором создатели представляют стартапы потенциальным инвесторам. Ее инициатива привлекла предложение об инвестициях на сумму 5 млн рупий.

Анушка сообщила, что ее платформа уже помогла более 2 тыс. школьников из более чем 100 школ и колледжей, указывает Press Trust of India.