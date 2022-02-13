Украина получила из Литвы переносные зенитные ракетные комплексы Stinger

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Украина получила из Литвы переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение. Об этом сообщил глава украинского военного ведомства Алексей Резников.

"12-13 февраля на Украину отправлялась военная помощь от Литвы. В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение", - написал он в воскресенье в Facebook.

Министр поблагодарил Литву за помощь. "Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются многие столетия. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга!" - отметил Резников, добавив, что "военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами".

Со своей стороны Минобороны Литвы сообщило, что "с военной авиабазы Зокняй в Киев направлены противовоздушные ракеты Stinger, а также партия бронежилетов", при этом количественный состав ракет и бронежилетов не уточняется. "Системы Stinger направлены на Украину с согласия американской администрации", - отметили в Вильнюсе.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью €676 тыс.

На прошедшей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, что страны-партнеры уже оказали Киеву военную помощь общей стоимостью $1,5 млрд.