Белоруссия завершает создание ЗРК со своей ракетой средней дальности

МИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности с ракетой белорусского производства находится в Белоруссии на завершающем этапе испытаний. Об этом сообщил в воскресенье председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) республики Дмитрий Пантус в эфире телеканала СТВ.

"Стоит отметить пуски зенитного ракетного комплекса средней дальности. Было три этапа испытаний, и в первом квартале 2022 года мы вышли уже на завершающий этап испытаний, они будут проведены буквально через неделю, крайние испытания с боевыми стрельбами, после чего можно будет с уверенностью сказать, если у нас все получится, о создании полностью белорусского зенитного ракетного комплекса, своей отечественной ракеты", - отметил глава ведомства.

По словам Пантуса, "ракета имеет главное значение - это прежде всего экономика, компетенции". "Для нас это сегодня топ, то ключевое направление, которому мы уделяем особое внимание. Создание средств поражения - одна из наших ключевых задач", - пояснил он.

Глава ГВПК сказал, что в части противовоздушной обороны белорусские специалисты работают по двум ключевым направлениям - средства поражения и средства радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки. "Если говорить про средства поражения, то буквально недавно была завершена работа по модернизации комплекса ЗРК "Оса". Сегодня он проходит исследовательские испытания в министерстве обороны, и ему тоже уделяется особое внимание", - проинформировал Пантус. "И, конечно же, это ЗРК средней дальности белорусского производства, свои собственные ракеты. Я думаю, что в 2022 году мы официально эту ОКР (опытно-конструкторская работа - прим. ТАСС) в полном объеме завершим и изделия начнут поставляться в установленном порядке в рамках государственной программы вооружения нашим вооруженным силам", - отметил глава Госкомвоенпрома Белоруссии.