В ассоциации рестораторов заявили, что общепит Казани терпит убытки из-за ковида

КАЗАНЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Предприятия общественного питания Казани терпят убытки из-за очередной волны коронавируса, уровень заболеваемости в коллективах достигает 50%, сообщил ТАСС президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани (АРИО) Зуфар Гаязов.

"Уже третий год мы работаем в тяжелых условиях, но вот "омикрон", мы надеемся, он не будет таким долгим, но февраль у нас пошел на минус, предприятия убыточные",- сказал Гаязов.

По словам Гаязова, люди перестали ходить в кафе из-за страха заразиться ковидом, а среди сотрудников заболеваемость достигает 50%. "Все офисы работают по удаленной системе, поток из-за этого упал. Мы ждем улучшение, мы очень надеемся на летний сезон, восполнить те трудности, которые у нас есть", - уточнил он.

Новые меры господдержки

Президент АРИО отметил, что меры господдержки в Татарстане помогают бизнесу, но этих мер недостаточно и нужна дополнительная помощь. Гаязов считает, что хорошей поддержкой отрасли стала бы отмена арендной платы хотя бы на три месяца для тех заведений, которые арендуют помещения у республики или города.

Мэрия Казани в качестве помощи ресторанному бизнесу разрешила бесплатно устанавливать летние веранды - это увеличит количество посадочных мест, и предприятия смогут заработать, уточнил президент АРИО.

Гаязов добавил, что больше всего от коронавирусных ограничений страдают спортивные бары города, так как многие спортивные мероприятия начинаются после 23:00, а общепиту запрещено работать после этого часа.

АРИО направила письмо в Роспотребнадзор республики с просьбой о полном снятии ограничений по времени работы для предприятий общественного питания. Устранение барьера по временным ограничениям будет способствовать дальнейшей вакцинации и ревакцинации населения, считают в ассоциации.

В Татарстане наблюдается резкий подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 13 февраля 2022 года число заболевших составило 69 186, суточный прирост - 3 480 человек, неделю назад суточный прирост был 1 201 человек.