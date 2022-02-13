Лидеры Украины и США обсудили санкции против России

Кризис на Украине

Украина выделит около $600 млн для гарантии бесперебойных авиаперелетов в стране

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что власти не видят смысла в закрытии воздушного пространства страны

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