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Санкции в отношении России

Лидеры Украины и США обсудили санкции против России

Лидеры Украины и США обсудили санкции против России - офис Зеленского.

Теги
УкраинаСШАРоссияСанкции в отношении РоссииБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
Кризис на Украине
Украина выделит около $600 млн для гарантии бесперебойных авиаперелетов в стране
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что власти не видят смысла в закрытии воздушного пространства страны
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