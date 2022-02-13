Комитет Рады согласовал кабмину Украины выделение почти $600 млн для страхования самолетов

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Бюджетный комитет Верховной рады единогласно согласовал правительству Украины выделение 16,6 млрд гривен (около $600 млн) для страхования лизинга самолетов. Об этом сообщил в воскресенье депутат Рады Ярослав Железняк.

"Бюджетный комитет Рады единогласно согласовал кабмину 16,6 млрд гривен для страхования лизинга самолетов", - написал он своем Telegram-канале.

По его словам, представители правительства на заседании бюджетного комитета сообщили, что переговоры ведутся с авиакомпаниями SkyUP, "Международные авиалинии Украины" и Bees Airlines. "Было сказано, что именно эти компании получили от своих лизингодателей предупреждение, что 14 февраля - последний день пребывания их бортов на Украине. Сегодняшнее решение должно помочь", - отметил депутат.

Ранее в воскресенье украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделяет 16,6 млрд гривен, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве страны. Постоянный представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук уточнил, что средства резервного фонда бюджета могут использоваться, в частности, "для осуществления предотвращения негативных явлений на рынке авиаперевозок, связанных с неосуществлением страхового покрытия эксплуатантам или владельцам воздушных судов в воздушном пространстве Украины во время вооруженной агрессии против Украины, угрозой нападения и военных действий на территории Украины".

В воскресенье украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что ее самолет был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, заявила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины. Кроме того, голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты в воздушном пространстве Украины.

При этом глава Госавиаслужбы страны Александр Бильчук в воскресенье заявил, что украинское воздушное пространство остается открытым. По его словам, в случае изменения ситуации Киев официально уведомит международное сообщество. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также уже заявил, что власти не видят смысла в закрытии воздушного пространства страны. Первый заместитель председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук в эфире канала "Рада" также подтвердил, что ситуация в украинском небе абсолютно управляемая, рейсы выполняются без ограничений. По его словам, Украина не планирует закрывать воздушное пространство и никакого повода для ограничений или закрытия неба над Украиной нет.