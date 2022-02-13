Turkish Airlines разрешила пассажирам возврат и обмен авиабилетов на Украину

АНКАРА, 13 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines в воскресенье предоставила клиентам возможность вернуть или поменять авиабилеты на рейсы на Украину. Об этом говорится в заявлении турецкого авиаперевозчика.

"В связи со сложившейся ситуацией на Украине пассажирам, купившим до 13 февраля 2022 года (включительно) авиабилеты на рейсы "Турецких авиалиний" на Украину (Киев, Одесса, Львов, Харьков, Запорожье и Николаев) в период с 13 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года (включительно), предоставляется дополнительное право на изменение или возврат авиабилетов при условии, что транзакция будет выполнена до 28 февраля 2022 года", - говорится в заявлении.

Между тем телеканал NTV отмечает, что Turkish Airlines продолжит выполнять рейсы на Украину.

Ранее в воскресенье депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что, скорее всего, с 17:00 мск понедельника авиационное сообщение над Украиной будет приостановлено. После этого голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты в воздушном пространстве Украины. Украинская авиакомпания SkyUP сообщила в воскресенье, что ее самолет, следовавший из Фуншала (Португалия), в субботу был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, сообщила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины.