Объем производства мебели в России в 2021 году вырос в 1,5 раза

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Объем производства мебели в денежном выражении в России в 2021 году составил 310 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатели допандемийного 2019 года и на треть - 2020 года. Об этом сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

"Объем производства мебели в денежном выражении в России в 2021 году составил около 310 млрд рублей, что на 36,5% больше аналогичного показателя 2020 года и на 46,2% - показателя 2019 года. Наибольший прирост показал сегмент офисной мебели: объем производства металлической мебели для офисов увеличился в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 78%, до 29 млрд рублей, деревянной - на 21%, до 20 млрд рублей", - отметили в ассоциации. Также почти на треть (на 30%) вырос объем производства кухонной мебели в России, до 42 млрд рублей, а мебели для столовых и гостиных - на 40%, до 23 млрд рублей.

Одним из факторов, оказавших влияние на рост спроса и объема производства отечественной мебели, стали меры государственного регулирования, а именно правила закупок мебели госучреждениями, госкомпаниями и корпорациями. Так, госзаказчики ограничены в приобретении мебели импортного производства, что стимулировало их обратить внимание на продукцию российских предприятий, считает генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент АМДПР Александр Шестаков. По его словам, сегодня доля импорта на мебельном рынке достигает 42%, хотя в оптимальном варианте не должна превышать 30%.

Кроме того, спрос на мебельную продукцию стимулирует строительный бум 2020-2021 годов, отмечает Шестаков. "Непростая для подавляющего большинства покупателей жилья ситуация, связанная с ростом цен на недвижимость и одновременным сокращением реальных доходов, спровоцировала становление новой для российского рынка тенденции - это рост спроса на меблированные квартиры, или "продукт под ключ", - говорит эксперт.

Помимо этого, с 2019 по 2021 год объем экспорта отечественной мебели вырос с 12% до 16% от общего объема производства и достиг около 50 млрд рублей. Наибольший объем продукции экспортируется в Германию, США, Францию, Казахстан и Белоруссию. По оценке ассоциации, доля экспорта в общем объеме производства российских мебельных компаний может увеличиться до 25% в течение 5 лет.

В то же время, по оценке ассоциации, за январь - сентябрь 2021 года цены на древесно-стружечные плиты выросли на 42%, на древесно-волокнистые плиты - на 36%, фанеру - на 40%, основные химические компоненты, используемые при выпуске плит и декоративных пленок, - в 2,5-3 раза, на фурнитуру - на 40%. В итоге за прошедший год цены на мебель выросли на 11,8%. "В 2020 году производителям мебели удалось не допустить роста цен на свою продукцию за счет снижения маржинальности, однако в 2021 году финансовые ресурсы предприятий оказались исчерпанными", - отметил Шестаков.