Более трети опрошенных россиян считают, что деньги укрепляют любовный союз

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Более 40% россиян уверены, что деньги положительно сказываются на любви в паре; еще 11% считают, что денежный вопрос портит отношения. Такие данные получил Райффайзенбанк, проведя онлайн-опрос среди более 2 тыс. человек (результаты есть в распоряжении ТАСС).

Так, 42% опрошенных полагают, что деньги только укрепляют любовь, а 11% считаю, что портят. При этом 47% респондентов считают, что денежный вопрос никак не влияет на отношения.

Наиболее скептически настроены к влиянию финансов на романтику в Воронеже (14%) и Иркутске (14%), а менее всего - в Ростове-на-Дону (8%).

Вместе с тем четверть опрошенных россиян признались, что они ссорятся из-за денег со своей второй половиной по причине того, что денег не хватает (46%), либо просто не могут договориться, на чем экономить (31%) и на что тратить (26%). При этом 66% уверены, что вопрос трат в паре устроился сам собой, а обсуждали и сумели найти приемлемое для всех решение 32% респондентов. Еще 2% признались, что не могут договориться о деньгах.

Как указал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский, люди в парах - первоклассные заемщики. Так, согласно статистике, неженатые допускают просрочки на 20% больше в кредитных картах и на 30% больше в потребительских кредитах.

"Среди клиентов банка, которые пользуются разными кредитными продуктами, большинство - семейных людей. Например, порядка 68% ипотечных кредитов мы выдаем супружеским парам, что вселяет в нас уверенность, что мы помогаем им стать счастливее с помощью улучшения жилищных условий", - подчеркнул он, комментируя ТАСС результаты опроса.

Планы на День всех влюбленных

Лишь треть россиян, состоящих в романтических отношениях, не отмечает День святого Валентина, показал опрос. Главным образом потому, что это праздник из другой культуры (так ответили 56% из тех, кто не отмечает), и для любви не нужен отдельный день (47%). Больше всего противников Дня святого Валентина оказалось в Санкт-Петербурге (35%) и Иркутске (35%). А вот в Москве и Казани более, чем в других регионах, расположены к этому дню: 82% и 76% опрошенных соответственно.

При этом в День всех влюбленных россияне не готовы расставаться с большими суммами денег. Так, большинство готовят своему партнеру сюрприз на сумму 1-3 тыс. рублей (44%) и равный по стоимости ждут в ответ (42%). На более дорогой знак внимания - стоимостью 3-5 тыс. рублей - рассчитывают 23% респондентов, а собирается сделать такой - 24%.

В онлайн-опросе приняли участие более 2 тыс. жителей семи крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Среди респондентов: 60% женщин и 40% мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.