РБК: Белоусов определил "развилку" для России в трансграничном углеродном регулировании

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что России следует в будущем пойти путем внедрения оборота квот на выбросы или путем налогового регулирования парниковых выбросов в теме трансграничного углеродного регулирования. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на совещание под руководством Белоусова, на котором обсуждался подготовленный Минэкономразвития проект плана реализации Стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года.

По данным газеты, первый вице-премьер, рассуждая о том, как Россия может "вписаться в трансграничное углеродное регулирование", заявил о "фундаментальной развилке". "Нам нужно для себя определиться, что для нас более приемлемо, более выгодно", - приводит издание слова Белоусова.

Министр экономического развития Максим Решетников на совещании сообщил, что Россия больше не воспринимает планируемый углеродный налог ЕС как фактор "торговой войны". Это значит, что РФ не собирается в целом делать ставку на оспаривание этой меры в ВТО или введение собственных протекционистских мер, пишет РБК.

Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, по данным издания, рассказал, что, по расчетам его компании совместно с привлеченными аналитиками, радикальное сокращение выбросов углекислого газа при производстве стали по сравнению со сценарием обычного развития технологий может привести к удвоению себестоимости стали. Белоусов ответил, что при предположении удвоения цены на российскую сталь "всю дельту от повышения цен европейцы, конечно, соберут с экспортеров, с российских компаний через трансграничныйуглеродный налог". "Мы ничего не получим от этого роста цен. Поэтому нам нужно в эту стратегию вписаться, посмотреть, как сделать так, чтобы наши потери были минимальными, а эффект максимальным", - цитирует вице-премьера газета.

Переговоры с Еврокомиссией

Статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что представители ведомства недавно вели переговоры с Еврокомиссией относительно того, какие инструменты Евросоюз сможет принимать для зачета. По словам замглавы Минфина, у европейцев "жесткая позиция", только прямой верифицируемый платеж за углерод в России можно будет использовать для освобождения от уплаты углеродного налога ЕС. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил, что в ответ на трансграничное углеродное регулирование ЕС России придется отчасти "что-то делать у себя", чтобы зачесть европейский платеж, пишет газета. При этом РФ не сможет создать "двухконтурную модель: одну систему налогообложения углекислого газа для экспортных товаров, другую - для внутренних", отметил он.

Министр, по данным издания, добавил, что России нужно будет брать отдельные продукты и анализировать ситуацию. "Поэтому нам придется брать отдельные продукты и по каждому продукту [смотреть] в зависимости от соотношения внутреннего потребления и экспорта, на какие рынки - европейские, азиатские, где-то придется платить европейцам, где это будет дешевле, а где-то что-то делать у себя с пониманием, что там [в Евросоюзе] зачтем", - цитирует Решетникова РБК.

В ноябре прошлого года правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В рамках целевого сценария предполагается, что к 2050 году парниковые выбросы будут сокращены на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года, такие показатели возможно обеспечить одновременно с ростом экономики.