Lockheed Martin отказалась от планов купить производителя ракетных двигателей

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Lockheed Martin отказалась от планов приобрести примерно за $4,4 млрд компанию Aerojet Rocketdyne, специализирующуюся на производстве ракетных двигателей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте Lockheed Martin.

Как констатируется в документе, корпорация "объявила о расторжении договоренностей относительно приобретения Aerojet Rocketdyne". "Решение о расторжении соглашения последовало после того, как Федеральная торговая комиссия [ФТК] США подала в прошлом месяце иск, чтобы добиться наложения предварительного судебного запрета на приобретение", - сообщили в Lockheed Martin. Специалисты ФТК выступили против сделки, поскольку посчитали, что она нарушает антимонопольные нормы.

Глава Lockheed Martin Джим Тайклет отметил, что сделка "принесла бы пользу всей отрасли за счет большей эффективности, скорости и значительного сокращения расходов для правительства США". "Однако в свете действий ФТК мы решили, что отказ от транзакции в наибольшей степени отвечает интересам наших акционеров", - добавил Тайклет.

Lockheed Martin заявила о планах купить Aerojet Rocketdyne в декабре 2020 года. Тайклет тогда отмечал, что транзакция позволит "снизить издержки", а также поможет США "укрепить ведущую роль в космических и гиперзвуковых технологиях". Ожидалось, что сделка будет закрыта во второй половине 2021 года.

Lockheed Martin является одной из крупнейших в мире военно-промышленных компаний. Она базируется в штате Мэриленд и занимается проектами в аэрокосмической и оборонной сферах, в области электроники и информационной безопасности. Число ее сотрудников по всему миру составляет около 114 тыс. Выручка Lockheed Martin в 2020 году превысила $65 млрд.

Aerojet Rocketdyne, базирующаяся в Калифорнии, производит ракетные двигатели как для оборонных нужд, так и для космической сферы. В компании работают около 5 тыс. человек.