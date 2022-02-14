В Хабаровском крае свыше 2,3 тыс. га заброшенных полей вернут в оборот в 2022 году

ХАБАРОВСК, 14 февраля. /ТАСС/. Агропромышленные предприятия в Хабаровском крае с помощью господдержки в этом году введут в оборот заброшенные сельхозземли на площади более 2,3 тыс. га. Об этом сообщил ТАСС начальник управления инвестиционного развития и мелиорации министерства сельского хозяйства и продовольствия края Вячеслав Федоров.

"На 2022 год прошли отбор в Минсельхозе России два проекта мелиорации общей площадью 2,34 тыс. га", - сказал Федоров, уточнив, что поддержку получит проект строительства мелиоративной осушительной системы в районе имени Лазо на площади 1,04 тыс. га, который ведет предприятие "Сервис-Агро", и проект культуртехнических мероприятий на площади 1,3 тыс. га компании "Спорос". Размер субсидии из федерального бюджета на этот год составил 84 млн рублей.

В прошлом году господдержку на введение в оборот неиспользуемых сельхозугодий оказали трем предпринимателям, добавил собеседник агентства. Они получили в общей сложности 36,2 млн рублей, из них 2,8 млн рублей из федерального бюджета, возмещено было 85% расходов. В оборот вовлекли земли на 1019,43 га, брошенные поля расчистили от деревьев и кустарников, пней и мха, провели первичную обработку почвы.

Федоров напомнил, что в 2020 году для поддержки сельхозтоваропроизводителей в работах по вовлечению в оборот выбывших и неиспользуемых угодий на базе Краевого сельскохозяйственного фонда создали машинно-тракторную станцию. По договорам аренды техники станции в прошлом году произвели расчистку от деревьев и кустов, фрезерование и дискование почв провели в Хабаровском и Бикинском районах на 350 га.

"Основная проблема увеличения площадей, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур, - высокая стоимость работ по восстановлению и вводу в оборот сельхозугодий за счет культуртехнических мероприятий и строительства новых или реконструкции существующих мелиоративных систем. Механизм, предусмотренный госпрограммой эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ, используется в крае, но не позволяет увеличить посевную площадь в необходимом объеме - до 85 тыс. га", - сказал Федоров.

Региональные власти ставят задачу увеличить посевную площадь вовлеченных в оборот земель сельхозназначения не менее чем на 30 тыс. га к 2030 году, в том числе не менее чем на 20 тыс. га к 2026 году. Краевой минсельхоз, уточнил Федоров, разработал дорожную карту проекта "Дальневосточный агропарк Хабаровского края". Планируется подготовить технико-экономическое обоснование размещения объектов мелиорации и разработать проектную документацию на строительство новых мелиоративных систем на площади порядка 10 тыс. га.