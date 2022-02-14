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В Бундестаге назвали абсурдными требования США остановить "Северный поток - 2"

Соединенные Штаты постоянно требует свернуть проект, а сами при этом повышают объемы импорта нефти из России, заявила депутат Севим Дагделен
© Петр Ковалев/ТАСС

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Затягивание сертификации трубопровода "Северный поток - 2" не имеет смысла, требования США остановить проект неприемлемы. Об этом заявила корреспонденту ТАСС депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

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"Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект "Северный поток - 2", а само при этом повышает объемы импорта нефти из России", - сказала депутат.

По ее словам, ультимативные заявления президента США Джо Байдена об остановке Nord Stream 2 являются "неуважением демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров". "Байден, вероятно, видит в европейских партнерах просто страны-сателлиты, которые он хочет использовать в качестве рынка сбыта неэкологичного фрекингового газа", - считает политик. По мнению депутата, платить за резкий рост цен на энергоносители в конечном итоге будут германские граждане.

"Затягивать сертификацию "Северного потока - 2" глупо", - отметила Дагделен. "Пока граждане в Европе опасаются новой войны, американские газовые концерны пребывают в прекрасном настроении", - считает политик.

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Как только они поступят, снова начнется отсчет периода проверки.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.

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