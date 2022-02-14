"ПСБ бизнес" выступит инвестором строительства самой большой гостиницы в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 14 февраля. /ТАСС/. Инвестором строительства самой большой в Кузбассе гостиницы, которую планируется возвести рядом с музейно-театральным комплексом Сибирского кластера искусств в Кемерове, выступит компания "ПСБ бизнес" совместно с Промсвязьбанком. Готовится документация на выбор подрядчика, сообщила в ответ на запрос ТАСС министр строительства региона Ирина Печеркина.

"Участок под строительство гостиницы смежный с площадкой строительства культурного кластера, на берегу реки Искитимка. Инвестором проекта выступает ООО "ПСБ бизнес" совместно с Промсвязьбанком. В настоящее время готовится документация для проведения конкурса по определению подрядчика", - написала Печеркина.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщал, что рядом с культурным кластером в центре Кемерова планируется построить 110-метровое здание гостиницы на 309 номеров со SPA-центром, бассейном и теплым переходом в здание филиала Мариинского театра. Также рассматривалась возможность открытия ЗАГСа на базе гостиницы. Кто будет выступать инвестором строительства, не сообщалось.

По данным официальных сайтов гостиниц в регионе, на сегодня самый большой номерной фонд из 180 номеров имеет трехзвездочная гостиница "Кузбасс" в Кемерове. Единственный пятизвездочный отель "Томь" включает 112 номеров. Самая большая гостиница в Новокузнецке Park Inn состоит из 174 номеров для размещения гостей. Таким образом, новая гостиница в Кемерове станет самой большой в регионе. Ее статус и количество звезд будут определены после окончательного утверждения концепции, которая в настоящий момент, по данным властей, еще разрабатывается.

Новые культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению президента РФ Владимира Путина должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе к 31 декабря 2023 года. Строительство театрально-музейного комплекса Сибирского кластера искусств началось в Кемерове в начале 2021 года. По проекту в него войдут филиалы Мариинского театра с залом на 950 мест и Государственного Русского музея. Он будет представлять собой единое десятиэтажное здание общей площадью более 81 тыс. кв. метров с подземной автомобильной парковкой.