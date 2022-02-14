"Россети Сибирь" инвестируют более 3 млрд рублей в энергосети Кузбасса

КЕМЕРОВО, 14 февраля. /ТАСС/. "Россети Сибирь" инвестируют в 2022 году более 3 млрд рублей в развитие электросетевого хозяйства на территории Кемеровской области. Это позволит продолжить электрификацию БАМа и Транссиба и обеспечить бесперебойным энергоснабжением строящиеся в Кемерове к Чемпионату мира по волейболу объекты, сообщили ТАСС в пресс-службе кузбасского филиала компании.

"Общий объем инвестиций в электросети региона - более 3 млрд рублей. Приоритетным направлением станет электрификация БАМа и Транссиба. Это не только позволит увеличить добычу угля и налогооблагаемую базу, но и приведет к росту рабочих мест, даст толчок дальнейшему развитию всей экономики региона. В Кемерове в этом году будем готовить свои объекты для Чемпионата мира по волейболу. А это усиление надежности не только для спортивных комплексов, но и для всей инфраструктуры и жилых районов города", - цитирует пресс-служба слова гендиректора компании Павла Акилина.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, в 2021 году инвестиционная программа энергетиков составила 2,38 млрд рублей. Таким образом, инвестиции в текущем году увеличатся почти на 31%. Вырастут и объемы ремонтов и модернизации объектов, несмотря на значительное удорожание материалов. Так, только железобетон и кабельная продукция выросли в цене от 20% до 80%.

Среди ключевых энергообъектов инвестиционной программы энергетики также называют техническое перевооружение одной из старейших в Кузбассе подстанций - "Беловская", а также увеличение мощности еще одной подстанции в городе Белово - "Ново-Чертинской", где это необходимо для развития железнодорожной инфраструктуры.