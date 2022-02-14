Цена на нефть в Японии резко поднялась на фоне кризиса вокруг Украины

ТОКИО, 14 февраля. /ТАСС/. Цена на нефть в Японии на фоне роста напряженности вокруг Украины поднялась в понедельник до самого высокого уровня с конца октября 2014 года. Она приблизилась к отметке 63 тыс. иен (почти $546) за килолитр (около 6,289 барреля), свидетельствуют данные торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже.

Рост цен, как отмечает информационное агентство Киодо, связан с опасениями по поводу возможного сокращения экспорта нефти из России в случае, если США и другие страны Запада введут против Москвы жесткие экономические санкции. Инвесторы полагают также, что страны Евросоюза могут расширить использование нефтепродуктов, если столкнутся с уменьшением поставок природного газа из РФ из-за конфликта на Украине.

Рост цен на нефть уже привел в Японии к стремительному подорожанию бензина и дизельного топлива. Правительство страны было вынуждено в связи с этим ввести систему дотаций для оптовиков, побуждая их ограничивать рост цен.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.