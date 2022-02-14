Дефицит бюджета Москвы в 2021 году превысил 110 млрд рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Дефицит бюджета Москвы по итогам прошлого года составил 110,1 млрд рублей. Размер госдолга столицы на 1 января 2022 года составил 145,4 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента финансов столицы.

"По итогам исполнения бюджета 2021 года сложился дефицит в 110,1 млрд рублей. По сравнению с объемом, предусмотренном в законе о бюджете города Москвы на 2021 год, дефицит сокращен в 4,6 раза. Размер государственного долга города Москвы по состоянию на 1 января 2022 года составляет 145,4 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы - 4,5% от объема собственных доходов бюджета", - сообщили в департаменте.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба, в прошлом году Москва впервые за восемь лет вышла на рынок заимствований. По ее словам, значимым событием отечественного фондового рынка стала эмиссия городом первых в России субфедеральных зеленых облигаций объемом 70 млрд рублей, - это половина суммарного выпуска ESG-бумаг в стране в 2021 году.

"Размещение городских зеленых облигаций было признано лучшей сделкой первичного размещения субфедеральных/ муниципальных облигаций 2021 года по версии Cbonds Awards. Напомню, что в 2022 году, в плановом порядке будут погашены облигации 48-го выпуска на сумму 30 млрд рублей. Государственный долг Москвы уменьшится более чем на 20%", - считает министр.

Основные расходы

"Расходы бюджета Москвы по итогам 2021 года составили 3 трлн 445,7 млрд рублей. На финансирование 13 государственных программ города Москвы направлено 3 трлн 298 млрд рублей, или 95,7% от совокупных расходов столичного бюджета за 2021 год", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в прошлом году в бюджет Москвы поступило 3 трлн 335,6 млрд рублей.

Как добавила Зяббарова, "на протяжении многих лет основными направлениями расходования бюджетных средств в Москве остаются инвестиции в человеческий капитал и развитие городских территорий". По ее словам, сегодня повышение качества человеческого капитала является главным фактором построения и развития инновационной экономики и экономики знаний.

"Поэтому более половины расходов бюджета города направляется на социальную поддержку жителей, развитие и модернизацию социальной инфраструктуры. Городские социальные программы по развитию здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной поддержке жителей города в 2021 году профинансированы в объеме 1 трлн 751,2 млрд рублей. Это на 6,9% больше, чем в 2020 году, и на 41,2%, чем в 2019 году. Все социальные обязательства перед жителями Москвы выполнены в полном объеме", - отметила руководитель столичного депфина.

Социальные траты

"На исполнение государственной программы "Столичное здравоохранение" [в 2021 году было] направлено 590,9 млрд рублей. С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в 2021 году составили 898,3 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на государственную программу "Социальная поддержка жителей города Москвы" в 2021 году направили 580,9 млрд рублей, "Столичное образование" - 410,1 млрд рублей, "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" - 99,6 млрд рублей, "Спорт Москвы" - 69,8 млрд рублей.

Также в рамках развития социальной инфраструктуры за 2021 год в Москве было построено 85 социальных объектов, в том числе 54 здания школ и детских садов, 10 медицинских учреждений, 17 спортивных и четыре культурных объекта.

Стройка и транспорт

"Знаковыми социальными объектами, появившимися в столице в 2021 году, стали: детско-взрослый инфекционный корпус в Коммунарке, построенный по самым современным стандартам оказания медицинской помощи, он будет частью единого медицинского комплекса ГКБ №40; школы в районе Левобережный на 1,9 тыс. мест, в Коммунарке на 1,3 тыс. мест и на 1,1 тыс. мест; спортивный комплекс "Чкалов-арена", включающий ледовую арену, центры художественной гимнастики и автомобильного спорта; ледовая арена "Солнцево" с двумя крытыми катками, спортивными и игровыми залами и хоккейным центром; спортивный комплекс "Арктика" в Ново-Переделкине, в составе которого четыре ледовые арены, бассейн, хореографический и тренажерный залы; ФОК с футбольным манежем в рамках реконструкции спортивного комплекса "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова; новая сцена театра "Уголок дедушки Дурова", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в прошлом году была продолжена реализация проекта по капитальной реконструкции городских поликлиник, который предусматривает приведение к 2024 году половины всего амбулаторного фонда столицы к новому московскому стандарту оказания первичной медицинской помощи. В 2021 году в рамках проекта отремонтировано 35 городских поликлиник, еще в 50 работы будут закончены в наступившем году.

"Бюджетные расходы на государственную программу развития транспортной системы составили 775,5 млрд рублей. Одним из важных событий года стал запуск 24,8 километрового участка Большой кольцевой линии метрополитена с 12 станциями. В течение 2021 года было введено в эксплуатацию семь пассажирских станций на действующих и строящихся линиях МЦД, железнодорожный вокзал "Восточный" для поездов дальнего следования, порядка 90 километров дорог и 34 искусственных сооружения. На улицы города вышел тысячный электробус, приобретено 337 новых вагонов метро. Продолжались работы по модернизации и расширению пропускной способности городских железных дорог, строительству инфраструктуры для МЦД-3 и МЦД-4", - заключили в пресс-службе.