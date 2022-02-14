В Москве сдали в аренду 50 помещений по льготной ставке с начала года

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. 50 городских помещений в Москве сдали по льготной ставке в аренду на торгах с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"С начала 2022 года город успел реализовать на торгах по льготной ставке 50 помещений. Еще по четырем объектам сегодня идет заявочная кампания", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, с 2017 года у малого и среднего бизнеса есть возможность арендовать городские объекты на льготных условиях. Эта мера поддержки помогает предпринимателям открывать и расширять свой бизнес, а городу - улучшать социальную инфраструктуру районов.

"За время действия программы более двух тыс. помещений было реализовано на открытых аукционах. В январе на торги выставили 54 объекта общей площадью 3 188 кв. м", - сказал он.

Больше всего недвижимости было реализовано на торгах в Южном и Северо-Западном административных округах - 11 и 10 объектов соответственно. Открытыми остаются заявочные кампании по четырем объектам в Юго-Восточном округе столицы.

Арендовать городскую недвижимость можно от пяти тыс. рублей за один кв. м в год. Это минимальная ставка в 2022 году для помещений на первом этаже и выше. Для подвальных помещений цена аренды начинается от одной тыс. рублей за кв. м в год.