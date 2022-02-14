Wildberries запустил продажи в Узбекистане

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/ Онлайн-ретейлер Wildberries заявил о выходе на рынок Узбекистана и о запуске продаж в этой стране, говорится в сообщении компании.

На первом этапе покупателям из Узбекистана будет доступно около 20 млн наименований товаров, в дальнейшем ассортимент будет расширяться.

Доставка товаров будет осуществляться собственной логистической службой компании. Первая фирменная точка выдачи онлайн-ретейлера уже заработала в Ташкенте, отмечается в сообщении.

На сегодняшний день Wildberries работает уже в 20 странах мира, в том числе в России, Казахстане, Белоруссии, Германии, Франции, Великобритании, странах Балтии, США и других.