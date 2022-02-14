Издательства столицы впервые представят продукцию за рубежом под брендом Created in Moscow

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Столичные издательства впервые презентуют свою продукцию под общим брендом Created in Moscow на Болонской детской книжной ярмарке в Италии. Это одно из крупнейших отраслевых событий, на котором можно познакомиться с тенденциями рынка, а также обменяться опытом с коллегами, сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Ярмарка пройдет в Италии с 21 по 24 марта. В ней примут участие представители книжной отрасли почти из 80 стран. Москву будут представлять 10 компаний, специализирующихся на литературе для детей и подростков. Они смогут презентовать свою продукцию, провести деловые встречи и в перспективе заключить экспортные контракты", - отметила Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства города.

По ее словам, подать заявку на участие в ярмарке можно будет в онлайн-формате с 16 по 22 февраля.

Ярмарка детской книги в Болонье собирает ведущих специалистов отрасли: иллюстраторов, графических дизайнеров, литературных агентов, авторов, переводчиков, дистрибьюторов, продавцов и представителей библиотек.

"В индустрии издательского дела столицы работают порядка 12,5 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, выручка которых составляет более 216 млрд рублей в год. Участие в ярмарке поспособствует не только международному продвижению столичной книжной отрасли, но и увеличению объема продажи прав на издания книг", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.