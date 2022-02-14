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СМИ: Индия планирует запретить более 50 китайских мобильных приложений

В число этих приложений попали Sweet Selfie HD, Beauty Camera - Selfie Camera, Viva Video Editor, Tencent Xriver, Onmyoji Arena, AppLock и Dual Space Lite

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 февраля. /ТАСС/. Индия намерена запретить 54 китайских мобильных приложения, которые, по мнению Нью-Дели, могут угрожать суверенитету и безопасности страны. Об этом сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

По этой информации, среди приложений, которые планируется запретить, Sweet Selfie HD, Beauty Camera - Selfie Camera, Viva Video Editor, Tencent Xriver, Onmyoji Arena, AppLock и Dual Space Lite.

Индия уже несколько раз вводила запреты на китайские мобильные приложения. Так, в 2021 году были запрещены 59 приложений, в том числе такие популярные, как TikTok, WeChat и Helo.

В целом под блокировку попали порядка 300 приложений. Это началось в 2020 году - после обострения на индийско-китайской границе, где в мае произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ночь с 15 на 16 июня 2020 года в районе реки Галван произошли новые стычки, были погибшие с обеих сторон. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны с февраля прошлого года начали поэтапный взаимный отвод войск из спорных районов на границе.

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