Авиакомпания "Витязь-Аэро" на Камчатке возобновит пассажирские перевозки весной

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Витязь-Аэро" возобновит коммерческие пассажироперевозки весной 2022 года, так как ей вернули сертификат эксплуатанта, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"Росавиация вернула "Витязь-Аэро" сертификат эксплуатанта. Авиакомпания планирует приступить к перевозкам в начале весны. 1 марта мы проведем совещание по готовности предприятия к работе, а также отработаем вопрос по тарифообразованию совместно с региональной службой по тарифам и ценам. Есть вопросы к высоким тарифам, которые необходимо будет пересмотреть", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Сергея Миронова.

12 августа 2021 года вертолет Ми-8Т "Витязь-Аэро" с группой туристов на борту упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек. Росавиация приказом об ограничении сертификата эксплуатанта вскоре запретила "Витязь-Аэро" выполнять коммерческие пассажирские рейсы, оставив возможность перевозить грузы и выполнять авиационные работы.