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Минэнерго Казахстана считает перспективным строительство АЭС в республике

НУР-СУЛТАН, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана считает перспективным строительство атомной электростанции (АЭС) в республике, учитывая возможный дефицит электроэнергии. Об этом в понедельник сообщил на брифинге министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, необходимость снижения зависимости от угольной генерации ввиду мировой экологической повестки, заявления Казахстана об углеродной нейтральности, а также учитывая сегодняшний износ производственных мощностей, огромный потенциал развития атомной энергетики в стране, на наш взгляд, строительство атомной электростанции представляется наиболее перспективным решением", - сказал Акчулаков.

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