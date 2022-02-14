Минфин: концепция регулирования криптовалют учитывает риски, о которых говорил ЦБ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Концепция по регулированию криптовалют в России, предложенная Минфином, учитывает все риски, о которых говорил ЦБ РФ, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

ЦБ — за запрет, Минфин — за регулирование. Что ждет криптовалюту в России

"Концепция отвечает на все риски, о которых говорил Банк России. Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит четкие и понятные правила игры для участников рынка, создает инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе, действующих. В случае введения запрета все они автоматически могли бы стать нарушителями закона, а это миллионы людей", - отметил он.

По словам Моисеева, нельзя также не учитывать, что запрет криптовалют и майнинга затормозил бы развитие новых технологий и сервисов, привел бы к оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж, недополучению налоговых поступлений.

Замминистра напомнил, что актуальность регулирования криптовалют обусловлена ростом популярности инвестиций граждан в такие активы и тем, как в целом функционирует этот рынок. "Нам необходимо создать понятные и прозрачные правила для участия граждан и бизнеса в финансовых инструментах крипторынка. Концепция предусматривает обеспечение прослеживаемости денежных потоков и криптотранзакций, а также идентификацию пользователей. Банки и биржи будут единственным легальным входом на рынок и обязаны будут выполнять все требования антиотмывочного законодательства", - указал Моисеев.

По его словам, к тем, кто не захочет использовать легальные возможности, будут применяться соответствующие меры ответственности.

"Что касается инвесторов, то они будут разделены на квалифицированных и неквалифицированных - то есть, не имеющих нужных знаний в работе с цифровыми финансовыми инструментами", - напомнил он.

11 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что концепция регулирования криптовалют Минфина пока что не позволяет устранить существующие риски, оставляя при этом место для новых угроз.

Дискуссия о криптовалютах в России

В январе Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Центробанк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.