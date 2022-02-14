Цена газа в Европе на открытии торгов растет на 13,7% на фоне кризиса вокруг Украины

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены газа составляет около 13,7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1031,8 за 1 тыс. куб. м, или €88 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

К настоящему моменту стоимость газа замедлила рост до $980 за 1 тыс. куб. м.

Ранее несколько стран, посольства которых расположены на Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность. Такие действия государства связывают с обострением ситуации на Украине.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Транзит российского газа через Украину также остается низким - начиная прошлую неделю на уровне в 97 млн куб. м, прокачка снизилась до 51,8 млн куб. м 11 февраля. Номинации по транзиту российского газа через Украину на сегодня составляют 58,6 млн куб. м.

Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу "Ямал - Европа" по-прежнему остановлена. Российский холдинг прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу "Ямал - Европе" в прямом направлении 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.