Инвестиции в теплосетевой комплекс Томска вырастут в 2022 году на 18%

ТОМСК, 14 февраля. /ТАСС/. На подготовку теплосетей к зиме, а также на строительство новых объектов и их подключение компания "ТомскРТС" в 2022 году направит около 1,1 млрд рублей, что на 200 млн рублей или 18% больше прошлогодних затрат (900 млн рублей), сообщила в понедельник пресс-служба компании "ТомскРТС", единой теплоснабжающей организации Томска.

"Около 1,1 млрд рублей с НДС в текущем году АО "ТомскРТС" планирует направить на подготовку оборудования к отопительному периоду, ремонт, реконструкцию и строительство объектов теплосетевого комплекса. Около 900 млн рублей компания "ТомскРТС" направила на аналогичную деятельность в 2021 году", - отметили в пресс-службе.

В компании уточнили, что за последние два года затраты на трубную продукцию, применяемую при ремонте тепловых сетей выросли почти в два раза. Если в 2020 году стоимость тонны труб составляла 70 тыс. рублей, то сейчас цена выросла до 130 тыс. рублей. Кроме того, подорожали материалы и для строительства теплотрасс, в частности, на 30% выросла стоимость лотков для трубопроводов.

При этом тариф на отопление для томичей вырос на 7% с 1 июля 2021 года - с 1 942,5 рубля за гигакалорию до 2 088,2 рублей.

АО "ТомскРТС" - единая теплоснабжающая организация города Томска. Компания занимается производством и сбытом тепловой энергии, обслуживанием и ремонтом тепловых сетей. Предприятие входит в состав Группы "Интер РАО" и является дочерним предприятием АО "Томская генерация".