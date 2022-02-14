Около 20 компаний представят Свердловскую область на выставке "Иннопром" в этом году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Примерно 20 компаний представят Свердловскую область на стенде региона в ходе XII Международной промышленной выставки "Иннопром-2022", которая пройдет в Екатеринбурге 4-7 июля. Стартовал сбор заявок на экспонирование, сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"Тема "Иннопрома" в 2022 году - "Промышленный переход: энергетика, цифровизация, кадры". На стенде Свердловской области планируем раскрыть эту тему через кейсы региональных компаний. Также упор будет сделан на экологическую и социальную повестку в контексте регионального бизнеса. Кроме того, в качестве критериев учитываются принципы умного производства в сферах автоматизации и робототехнике, транспортном машиностроении, энергетическом машиностроение, цифровом производстве, производстве компонентов и полимерной промышленности, источников "зеленой" энергии", - цитирует департамент министра инвестиций и развития Свердловской области Викторию Казакову.

Всего на стенде планируется представить около 20 предприятий. Заявки на экспонирование принимает и обрабатывает Агентство по привлечению инвестиций региона. Решение о включение в число участников будет принимать специальная межведомственная комиссия. В 2021 году область представляли на стенде почти 30 компаний.

"Иннопром" ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2022 году страной-партнером выставки выступит Казахстан.