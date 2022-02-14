Количество тепличных ферм в ТОР и СПВ на Дальнем Востоке превысило 30

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Количество резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), которые реализуют проекты тепличных фермерских хозяйств, превысило 30, несмотря на суровые климатические условия в регионе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что уровень продовольственной безопасности на Дальнем Востоке необходимо повышать с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отмечая, что они должны иметь отдельную финансовую поддержку.

"Сегодня резиденты ТОР и СПВ реализуют более 30 проектов по строительству современных теплиц. В Приморье, Хабаровском крае, Сахалинской области, Якутии и Чукотском автономном округе свежая овощная продукция выращивается уже не первый год. Скоро новые тепличные комплексы появятся также в Забайкальском и Камчатском краях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что реализация проектов идет несмотря на то, что по климатическим условиям дальневосточные регионы отнесены к территориям, неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. Справиться со сложностями помогает применение современных технологий и семенных материалов, соблюдение правил и методик работы с овощами, выращиваемых в закрытом грунте, а также строительство новых тепличных комплексов, модернизация и расширение имеющихся мощностей.

В ноябре 2020 года на уровне правительства РФ было принято постановление, согласно которому с 2022 года будет компенсироваться 20% затрат на строительство или модернизацию тепличных комплексов ДФО в размере 20%. В рамках конкурсного отбора на получение компенсации могут заявиться как резиденты ТОР и СПВ, так и компании, не входящие в преференциальные территории.

"В этом году планируют участвовать в отборе два проекта с общим объемом инвестиций в размере 1,3 млрд рублей и количеством рабочих мест - 120 единиц. Это резидент ТОР "Якутия", компания "Саюри", а также агропромышленный комплекс "Талая" из Магаданской области", - передает пресс-служба слова директора инвестиционного департамента Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Ильи Чернова.