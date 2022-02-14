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"Востокгеосервис" выиграл аукцион на месторождение в Забайкалье

Начальный платеж за пользование недрами на аукционе составлял 2,42 млрд рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "ВостокГеоСервис" признана победителем аукциона на Култуминское золото-медно-железорудное поле в Забайкалье, запасы золота составляют 125,4 тонны, говорится в сообщении Минприроды РФ.

"По результатам проведения аукциона победителем признано ООО "ВостокГеоСервис", предложившее размер разового платежа за пользования недрами в сумме 2 млрд 638 млн рублей", - отмечается в сообщении.

При этом начальный платеж за пользование недрами на аукционе составлял 2,42 млрд рублей.

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РоссияЗабайкальский край
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