"Востокгеосервис" выиграл аукцион на месторождение в Забайкалье

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Компания "ВостокГеоСервис" признана победителем аукциона на Култуминское золото-медно-железорудное поле в Забайкалье, запасы золота составляют 125,4 тонны, говорится в сообщении Минприроды РФ.

"По результатам проведения аукциона победителем признано ООО "ВостокГеоСервис", предложившее размер разового платежа за пользования недрами в сумме 2 млрд 638 млн рублей", - отмечается в сообщении.

При этом начальный платеж за пользование недрами на аукционе составлял 2,42 млрд рублей.