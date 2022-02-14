Ветропарк мощностью 4 МВт построят на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Ветропарк мощностью 4 МВт планируют построить в рамках реализации проекта по созданию угольного кластера на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Проект строительства каменноугольного кластера на базе Сырадасайского месторождения (в 110 км юго-восточнее поселка Диксон) реализуется компанией "Северная звезда" (входит в состав холдинга AEON). Создание кластера включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики, морского порта "Енисей", автодороги, вахтового поселка, электростанции, аэродрома. Объем инвестиций до 2025 года составит более 45 млрд рублей.

"В этом году компания "Северная звезда" приступает к разработке проектной документации ветропарка суммарной электрической мощностью 4 МВт для обеспечения электроэнергией потребителей морского порта "Енисей", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что сейчас уже идет активный этап строительства порта, обогатительной фабрики, вахтового поселка, угольной электростанции. Отходы, образующиеся при строительстве, планируется утилизировать с помощью инсинераторной установки (оборудование для термического уничтожение отходов) либо отвозить в порты Мурманска и Архангельска, для дальнейшего уничтожения специализированными организациями. Отходы при угледобыче и углеобогащении, а также электростанции планируется размещать на собственном отвале. Сточные воды будут отправляться на очистные сооружения, а земли - рекультивированы. На всех этапах производства планируется установить системы улавливания угольной пыли.

Ранее председатель совета директоров AEON Роман Троценко, компания "Северная звезда" планирует полностью завершить проект создания каменноугольного кластера в 2040 году. Проект имеет статус резидента Арктической зоны РФ, входит в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" и включен в состав региональных инвестиционных проектов (РИП) Красноярского края.

Проект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы.