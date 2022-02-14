Предприятие Росатома приступило к производству корпуса реактора для ледокола "Лидер"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" - Атомэнергомаш, АЭМ) приступил к изготовлению корпуса реакторной установки РИТМ-400 для самого мощного в мире головного атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба АЭМ.

"На завод поступила основная часть поковок для изготовления двух реакторных установок РИТМ-400. В настоящее время ведутся работы по механической обработке деталей", - говорится в сообщении.

Реакторная установка РИТМ-400 - это эволюционное развитие РИТМ-200 с увеличением тепловой мощности до 315 МВт, что превосходит все имеющиеся судовые реакторные установки. Комплектным поставщиком ядерной энергетической установки является АО "ОКБМ "Африкантов" (предприятие Росатома). РИТМ-400 в 1,8 раза мощнее РИТМ-200, что позволит ледоколам проекта "Лидер" иметь повышенные эксплуатационные характеристики. В частности, они смогут пробивать лед толщиной до 4,3 м и прокладывать канал шириной до 50 м. Как отмечается в сообщение пресс-службы АЭМ, реактор РИТМ-400 является перспективным также для использования на оптимизированных плавучих энергоблоках (ОПЭБ) увеличенной мощности. Атомэнергомаш уже в этом году планирует приступить к разработке технического проекта ОПЭБ с РИТМ-400 для применения в арктических условиях.