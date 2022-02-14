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Энергетический кризис в Европе
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Из ПХГ Европы отобрали уже более 90% закачанного летом газа

Аналогичная ситуация и в украинских ПХГ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Европейские хранилища газа опустели уже на 90,8% от объема газа, закачанного туда в летний период, сообщил "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

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По состоянию на 12 февраля, объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 22,9%, или на 9,9 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 12 февраля запасы на 1 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату, уточняет "Газпром".

Аналогичная ситуация и в украинских ПХГ. Там запасы газа опустились до 10,8 млрд куб. м, что на 45,8% ниже показателя прошлого года и на 4,5 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.

В "Газпроме" также сообщили, что общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился ниже 34%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на две трети.

"Отметим, что обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта - середины апреля", - напомнили в российском холдинге.

Ранее ТАСС сообщал, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Франции накануне опустился ниже 30%, а в Австрии и вовсе ниже 20%. При этом потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в феврале продолжают поступать рекордными для этого месяца темпами.

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УкраинаЭнергетический кризис в Европе
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