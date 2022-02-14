Объем нового бизнеса "Газпромбанк Лизинг" в 2021 году вырос в 2 раза

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Объем нового бизнеса группы "Газпромбанк Лизинг" по итогам 2021 года увеличился в более чем в два раза по сравнению с 2020 годом, достигнув 272 млрд рублей с учетом НДС. За год группа заключила 45,5 тыс. новых договоров, говорится в пресс-релизе "Газпромбанк Лизинг".

"Группа "Газпромбанк Лизинг" объявляет финансовые результаты по итогам 2021 года: объем нового бизнеса увеличился на 132% по сравнению с 2020 годом и составил 272 млрд рублей с НДС. Лизинговый портфель на 1 января 2022 года достиг рекордных 461,5 млрд рублей, что на 58% превышает данные 2020 года. Всего группа "Газпромбанк Лизинг" за отчетный период заключила 45,5 тыс. новых договоров, что на 133% больше, чем в 2020 году", - отмечается в сообщении.

Основная доля в новом бизнесе крупного корпоративного сектора "Газпромбанк Лизинг" пришлась на сделки по финансовой аренде морских и речных судов (31%), строительной и строительно-дорожной техники (23%), железнодорожной техники (14,5%), оборудования для нефте- и газодобычи и переработки (11,4%), а также машиностроительного оборудования (7%).

"Наибольший рост корпоративного бизнеса в 2021 году обеспечен проектами с судоходными организациями: стоимость сделок по финансированию судов составила 27 млрд рублей с НДС, что в 11 раз превышает объем 2020 года. Объем финансирования нефтегазовых и нефтесервисных компаний увеличился в 7 раз и достиг 10 млрд рублей с НДС. Успешная работа с крупными грузовладельцами позволила обновить железнодорожные парки стоимостью 12,9 млрд рублей с НДС (рост в 2,9 раза)", - уточнили в пресс-службе. Восстановление строительных и инфраструктурных проектов в 2021 году также дали группе возможность профинансировать поставку строительно-дорожной и спецтехники на сумму 20 млрд рублей с НДС.

Помимо этого, несмотря на продолжающийся дефицит автомобилей на российском рынке, розничный автомобильный бизнес "Газпромбанк Лизинг" вырос в три раза, достигнув 184 млрд рублей с НДС. В целом группа в 2021 году передала клиентам в лизинг 25,7 тыс. легковых автомобилей, а также почти 6 тыс. легкого коммерческого и грузового транспорта массой не более 3,5 тонн и 8,8 тыс. грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн.

В этом году группа планирует запустить программы по расширению бизнеса в новых нишах, заявил глава группы "Газпромбанк Лизинг" Максим Калинкин. "Мы довольны результатами работы всех компаний группы "Газпромбанк Лизинг" и строим достаточно амбициозные планы на 2022 год. При этом будем придерживаться разумного подхода в плане развития бизнеса. Готовы идти в проекты с понятными рисками, спросом и обязательствами с точки зрения возвратности инвестиций", - добавил Калинкин, его слова приводит пресс-служба компании.

"Газпромбанк Лизинг" входит в группу Газпромбанка, активно развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес на базе двух дочерних компаний - "Газпромбанк Автолизинг" и Carcade.