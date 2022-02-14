На Сахалине завершили технико-экономическое обоснование завода по производству водорода

ТАСС, 14 февраля. Компании "Русатом Оверсиз" (госкорпорация "Росатом") и Air Liquide завершили первый основополагающий этап сооружения водородного производственного комплекса на острове Сахалин. На данный момент разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) будущего предприятия, сообщила в понедельник пресс-служба госкорпорации.

"АО "Русатом Оверсиз" и Air Liquide объявили о завершении технико-экономического обоснования проекта сооружения водородного производственного комплекса на острове Сахалин и представили результаты на встрече с правительством Сахалинской области", - говорится в сообщении. Исходя из положительных результатов ТЭО "Русатом Оверсиз" и Air Liquide готовятся к следующему этапу по проекту - FEED (Front-End-Engineering Design).

Планируется, что завод будет производить 100 тонн водорода в сутки. В импорте низкоуглеродного водорода из России заинтересованы многие компании из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам президента АО "Русатом Оверсиз" Евгения Пакерманова, уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами в Японии и Республике Корея о запуске международной цепочки поставок низкоуглеродного водорода с 2025 года.

"Мы завершили первый основополагающий этап будущего комплекса. Это очень важный проект для нашего региона, и мы рассчитываем на его успешную реализацию", - приводятся слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

В апреле 2021 года Минвостокразвития, Правительство Сахалинской области и Росатом подписали соглашение о намерениях о сотрудничестве по проекту "Создание и развитие водородного кластера" на территории Сахалинской области. Документ предусматривает создание водородного парка для развития водородных технологий, применение водорода в различных секторах экономики Сахалинской области, в том числе в сегменте экологичного транспорта с силовыми установками на водородных топливных элементах. В сентябре этого же года Росатом, "Камаз", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития Сахалинской области подписали меморандум о развитии водородных технологий в транспортном секторе на острове Сахалин.

Компания Air Liquide - мировой лидер в производстве газов, разработке технологий и предоставлении услуг для промышленности и здравоохранения. Air Liquide представлена в 78 странах мира. В России на настоящий момент она осуществляет эксплуатацию 18 производственных площадок в ключевых регионах. Более 600 сотрудников отвечают за поставку продуктов и услуг более 1 700 потребителей.