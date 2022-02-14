"Евраз" инвестирует более 10 млрд рублей в развитие Таштагольского рудника в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 14 февраля. /ТАСС/. "Евраз" инвестирует более 10 млрд рублей в реконструкцию Таштагольского рудника (входит в состав горнорудного филиала "Евраз ЗСМК") в Кузбассе. Реализовать проект планируется во II квартале 2023 года. В результате добыча руды на предприятии увеличится в 1,5 раза, говорится в сообщении компании.

"Объемы добычи сырья на шахте увеличатся в полтора раза: с 2,2 млн тонн в год до 3,25 млн тонн в год. Инвестиции "Евраза" в проект составят более 10 млрд рублей. Полностью завершить реконструкцию Таштагольского рудника "Евраз" намерен во II квартале 2023 года", - отмечается в сообщении.

В результате реализации инвестпроекта появятся новая наземная и подземная инфраструктура и самоходная техника, расширятся шахтные горизонты. Также планируется модернизировать станции очистки шахтных вод и построить административно-бытовой комплекс.

"Евраз ЗСМК" входит в тридцатку крупнейших сталелитейных заводов мира по объему производства и в пятерку мировых лидеров по производству железнодорожных рельсов. Большую часть железорудного сырья для ЗСМК производят предприятия горнорудного филиала, в состав которого входит и Таштагольский рудник, его балансовые запасы составляют более 53 млн тонн руды с содержанием железа выше 40%. Сейчас добыча ведется на трех участках. Первичный концентрат Таштагольского рудника поступает на обогатительную фабрику и после вторичного обогащения отправляется на металлургический комбинат "Евраз ЗСМК".